Львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям: неймовірна історія про незламність духу

Журналісти 24 каналу підготували неймовірну історію про львів'янку Вікторію Сафінську – дівчину, яка попри хворобу і відсутність рідних, вчиться на 4 курсі в університеті, має друзів, мріє, йде до своєї мети і живе на повну.

Зараз дівчина закінчує бакалаврат, мріє стати біологом та хоче вивчити англійську. У тому, що в неї це вийде, Віка навіть не сумнівається.

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Вікторії – 29. Вона – тяжкохвора – має підвищену ламкість кісток. А також – сирота, тому живе у геріатричному пансіонаті. Тіло Вікторії геть покручене: вона не стає на ноги, їй важко тримати спину. З усіма складнощами в житті дівчина справляється сама, мама відмовилась від неї ще у пологовому. Однак труднощі, каже Віка, лише зробили її сильнішою.



Вікторія: Можуть образити.

Журналістка: Що кажуть?

Вікторія: Чого ти йдеш, ти ж каліка. І я мушу сама себе захищати.

Єдина "рідна душа" дівчини – собака Оксі. "Любов відчуваю. Доглядаю. Знаю, що треба її покормити, треба покупати. Треба спатки вкласти. Вона повністю як дитина", – розповіла Вікторія про свого улюбленця.



Вікторія має домашнього улюбленця і обожнює доглядати за ним



Вікторія у своїй кімнаті в геріатричному пансіонаті

Чотири роки тому дівчина вирішила – будь-що отримає вищу освіту. І вступила на біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще й на денну форму. На навчання їздить громадським транспортом, попри усі незручності. Вікторія зізнається: "Я не стидаюся попросити людей. Шукаю людей, щоб допомогли мені сісти в транспорт".

На факультеті для Вікторії намагаються створити максимально комфортні умови для навчання: обладнали пандус та окремий санвузол. Та й розклад пишуть так, аби заняття для її групи були на першому поверсі.

Коли дивишся на Вікторію, то я навіть студентам кажу, які не потребують таких особливих умов: "Ви навчіться в неї. Навчіться оптимізму, цього намагання здобути, навіть організувати!"

– підкреслив декан біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ігор Хамар.



В університеті для Вікторії роблять зручні умови

Цього ж року у Вікторії нова мета – вступ на магістратуру. Та, каже, англійську треба підтягнути. Тож шукає репетитора, який готовий повірити у людину на візку.

Якщо ви будете більше їздити по вулицях, вступати у вищі заклади, інші здорові люди зможуть робити умови. Бо вони будуть бачити, що є хтось, хто хоче вчитися, здобувати освіту,

– наголосила Вікторія.



Дівчина сміливо і впевнено йде у своє майбутнє: тепер її ціль – вступити на магістра