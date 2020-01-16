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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Львів'янка пішла служити у Нацгвардію через свого собаку: милі фото

      880 Читать новость на русском

      Львів'янка Альона Лігаєва стала першою жінкою-кінологом у Західній Україні. Дівчина підписала контракт у Нацгвардії після того, коли завела собаку.

      Дівчина вирішила завести собаку, щоб бути більш дисциплінованою. Вона працювала тату-майстринею і мала, за її словами, надто багато вільного часу.

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      Коли в неї з'явився пес Аксель, довелось вчитись не лише самодисципліні, а й докорінно змінити своє життя. Дівчина зрозуміла, що пес має особливі здібності, які необхідно застосувати.

      В Акселя дуже сильні захисні інстинкти, інстинкти мисливця. Це собака не для спорту, не для дітей, не для прогулянок. Це саме службовий собака, тобто йому потрібно працювати,
      – розповіла кінолог Альона Лігаєва.

      лігаєва та пес
      Альона працювала тату-майстринею

      лігаєва
      Аби стати більш дисциплінованою, дівчина вирішила завести собаку

      На день народження свого собаки дівчина прийняла присягу та стала контрактницею, водночас і першою жінкою-кінологом Нацгвардії у Західній Україні.

      Наразі Альона та її пес проходять чотиримісячні навчання. Незабаром вони працюватимуть не лише на вулицях Львова, а можливо й у зоні бойових дій на Сході. 

      лігаєва
      Альона стала першою жінкою-кінологом Нацгвардії у Західній Україні

      лігаєва
      Наразі вони проходять навчання, і вже незабаром працюватимуть у Львові та в зоні ООС

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Нацгвардія Новини Львова Світ тварин
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