У Львові у 2021 році планують побудувати ще один притулок для тварин за оновленим проєктом. У новому притулку буде сучасна ветклініка, грумінг-салон та тренувальний майданчик для собак.

Коронавірус змусив владу міста переглянути бюджет, тому попередній проєкт потрібно скорегувати та дещо здешевити. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Притулок побудують після перегляду старого проєкту

Проєкт притулку для тварин розробили ще у 2014 році. Його повинні були побудувати на вулиці Шевченка.

У Львові буде притулок для тварин. Мерія вже має певні напрацювання у цьому напрямку. Зокрема, вже є виготовлений проєкт, який, утім, потребує корегування,

– заявив Садовий.

Вартість попереднього проєкту становила 170 мільйонів гривень, тому його хочуть дещо оптимізувати.

Чому проєкт будуть переглядати

За словами мера, будівництво нового притулку за старим проєктом коштувало б місту "фантастичних" грошей.

"Притулок для тварин, який планувався, мав би вартувати фантастичних грошей. Сьогодні такий побудувати, в принципі, нереально. Тому ми зараз переглядаємо цей проєкт, максимального його оптимізуємо і, думаю, наступного року почнемо будувати. Коронавірус вніс свої дуже серйозні корективи", – розповів Садовий.

Що передбачає новий проєкт притулку для тварин у Львові

У новому притулку буде сучасна ветклініка, грумінг-салон та центр перетримки тварин. Окрім цього очільник міста хоче побудувати тренувально-вигульний майданчик для собак та центр, у якому нові власники зможуть обрати для себе нового домашнього улюбленця серед тварин-безхатченків.



Наразі про безпритульних львівських тварин піклується ЛКП "Лев" / Фото ЛКП "Лев"

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Хто зараз опікується безпритульними тваринами Львова

"У Львові прекрасно функціонує ЛКП "Лев", яке має місця для бездомних котиків та песиків", – зазначив Садовий.