Повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не варто ігнорувати. Адже внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні люди, зокрема маленькі діти.

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Ніхто не знає, куди полетить ракета

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, чому в місті по кілька разів на день вмикають систему оповіщення.

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Дивіться брифінг Андрія Садового та Марії Єфросиніної:

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