Колись це було би головною новиною дня. А ваша стрічка новин раніше б красувалася засніженими фото.

Увага Навіть природа допомагає ЗСУ не отримати опромінення, – експерт про дощі у Чорнобилі

Однак у соцмережах кажуть, що нехай краще падає сніг з неба, ніж ракети.

Попри це, комунальні служби постійно працюють, щоб прибрати весняний сніг.

Полювати на ворога буде легше

Коли у Миколаєві випав сніг, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наші захисники цьому раділи.

"Випав сніг. Наші мисливці раді. У степу всі знають, що вистежити здобич по снігу легше", – сказав Кім.



У Львові пішов сніг у квітні / Фото з телеграму "Львівський дощ"