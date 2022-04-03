У Львові 3 квітня пішов сніг: фото неочікуваної погоди
3 квітня 2022 , 09:47Читать новость на русском
У Львові в неділю, 3 квітня, неочікувано випав сніг. За прогнозами, він падатиме до 1 години дня.
Колись це було би головною новиною дня. А ваша стрічка новин раніше б красувалася засніженими фото.
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Однак у соцмережах кажуть, що нехай краще падає сніг з неба, ніж ракети.
Попри це, комунальні служби постійно працюють, щоб прибрати весняний сніг.
Полювати на ворога буде легше
Коли у Миколаєві випав сніг, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наші захисники цьому раділи.
"Випав сніг. Наші мисливці раді. У степу всі знають, що вистежити здобич по снігу легше", – сказав Кім.
У Львові пішов сніг у квітні / Фото з телеграму "Львівський дощ"