За інформацією Львівської міськради, зводять новий навчальний корпус для першокласників школи № 23. Вона розміщена на вулиці Варшавській, 126.

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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій Михайло Федоров

У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-друку. 3D-принтером зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів. Технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб. Попереду — велика Відбудова України, тож маємо вже зараз залучати технології та інновації для будівництва.

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