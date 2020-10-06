Львівські поліцейські приїхали за викликом, щоб вгамувати вуличну бійку. Проте один з агресивних чоловіків побив їх. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Невдовзі суд обере зловмиснику покарання. Про це повідомила в фейсбуці пресслужба поліції Львівської області.

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Як виник конфлікт між поліцейськими та чоловіком

Повідомлення про вуличну бійку на вулиці Гнатюка у Львові надійшло в поліцію 2 жовтня. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою. Там вони побачили 2 агресивних чоловіків. Поліцейські намагались вгамувати конфлікт між ними. Чоловіки не заспокоювались, а один з них взагалі вдарив правоохоронця в лице.

Зловмисника привезли у Галицький відділ поліції. Виявилось, що це 35-річний львів’янин.

Що загрожує зловмиснику за бійку з поліцейськими

Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрози та насильство щодо поліцейських. За таке правопорушення зловмисника можуть посадити до в’язниці на термін до 5 років.

Невдовзі суд обере чоловікові покарання. Проте розслідування поки триває.