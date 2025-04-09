Укр Рус
24 Канал Новини України У Львові чоловік вистрілив із пістолета в підлогу у ТРЦ "Форум": що каже поліція
9 квітня, 21:27
1

У Львові чоловік вистрілив із пістолета в підлогу у ТРЦ "Форум": що каже поліція

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У ТРЦ "Форум" у Львові відвідувач на кріслі колісному вистрілив з пістолета в підлогу, постраждалих немає.
  • Поліція встановила особу стрілка, вилучила зброю та розслідує обставини інциденту.

В ТРЦ "Форум" у Львові невідомий чоловік влаштував стрілянину. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це розповіли в поліції Львівської області в коментарі для 24 Каналу

Дивіться також Убивство дружини єгеря на Волині: поліція затримала ймовірного нападника

Що відомо про стрілянину у "Форумі"

У поліції розповіли, що 9 квітня, о 20:00 на оперативну лінію надійшло повідомлення про те, що у львівському ТРЦ "Форум" відвідувач на кріслі колісному вистрілив з пістолета у підлогу.

Наразі на місці подію працює слідчо-оперативна група, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліціянти.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці вже встановили особу чоловіка, який стріляв та вилучили у нього зброю.

Усі обставини події наразі встановлюються. 

Нагадаємо, що наприкінці березня сталася стрілянина на Оболоні у Києві. Там невідомий стріляв у місцевого мешканця на вулиці Йорданській, після чого втік. Пізніше правоохоронцям вдалося затримати 52-річного підозрюваного.