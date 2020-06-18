У Львові невідомий чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика вдень, 18 червня. Інцидент трапився на вулиці Роксоляни. Зловмисника розшукують.

Правоохоронці дізналися про випадок у матері 12-рінчого хлопчика, який зник під час прогулянки з дітьми на Левандівці, повідомляє пресслужба поліції.

Раніше На Харківщині чоловік посеред вулиці намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

Як трапився інцидент

Зловмисник покликав хлопчика, щоб той допоміг йому відтягнути мопед. За це дорослий чоловік пообіцяв купити дитині газований напій.

Невдовзі 12-річний школяр повернувся додому та сказав, що його зґвалтували.

Що з чоловіком зараз

Наразі поліцейські встановлюють обставини події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за зґвалтування, зловмиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Однак поки чоловіка розшукують. Спільнота "Чим живе Левандівка" опублікувала фото ймовірного нападника. Чоловіку орієнтовно 30 – 40 років, він в темних окулярах, кепці та синій футболці з принтом.



Ймовірний зловмисник / Фото з фейсбук-сторінки "Чим живе Левандівка"