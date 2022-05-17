Садовий підтвердив вибухи у Львові: спрацювала ППО

У Львові пролунали декілька вибухів. Ракетні удари Росія завдала місту в той період, коли влада оголосила про повітряну тривогу. Попередньо відомо, що спрацювала ППО.

Відповідну інформацію в 00:47 17 травня повідомив мер Львова Андрій Садовий. У той час тривога була у більшості областей України.

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Росія завдала ударів по Львову

У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті,

– написав Садовий.

Станом на 01:21 влада міста та області не повідомила про жодні наслідки атаки. Зокрема невідомо, які об'єкти постраждали та чи все добре з людьми, які могли там перебувати.

Орієнтовно о 01:23 очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей зберігати спокій.

Чекайте офіційної інформації. Щойно можна буде, я її оприлюдню,

– написа Козицький

Закликав людей не знімати нічого на відео, не фотографувати та не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.

Згодом додав: "За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".

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