Садовий підтвердив вибухи у Львові: спрацювала ППО
Джерело:Андрій Садовий
У Львові пролунали декілька вибухів. Ракетні удари Росія завдала місту в той період, коли влада оголосила про повітряну тривогу. Попередньо відомо, що спрацювала ППО.
Відповідну інформацію в 00:47 17 травня повідомив мер Львова Андрій Садовий. У той час тривога була у більшості областей України.
Важливо На території майже всієї України оголосили повітряну тривогу
Росія завдала ударів по Львову
У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті,
– написав Садовий.
Станом на 01:21 влада міста та області не повідомила про жодні наслідки атаки. Зокрема невідомо, які об'єкти постраждали та чи все добре з людьми, які могли там перебувати.
Орієнтовно о 01:23 очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей зберігати спокій.
Чекайте офіційної інформації. Щойно можна буде, я її оприлюдню,
– написа Козицький
Закликав людей не знімати нічого на відео, не фотографувати та не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.
Згодом додав: "За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".
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