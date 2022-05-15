Про це повідомили в мережі жителі одразу кількох районів. Публікації щодо цього почали з'являтися в мережі після 5 години ранку.

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Тривога була в більшості регіонів

Відбій тривоги пролунав приблизно о 5:20. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків. Перші сигнали про початок тривоги були на Сході приблизно за 2 години до цього.

Згодом "червоною" на карті тривоги була більшість території України. В яких областях була загроза удару з неба:

  • Львівській;
  • Волинській;
  • Тернопільській;
  • Рівненській;
  • Івано-Франківській;
  • Закарпатській;
  • Чернівецькій;
  • Хмельницькій;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Полтавській;
  • Чернігівській.