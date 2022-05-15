Про це повідомили в мережі жителі одразу кількох районів. Публікації щодо цього почали з'являтися в мережі після 5 години ранку.
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Тривога була в більшості регіонів
Відбій тривоги пролунав приблизно о 5:20. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків. Перші сигнали про початок тривоги були на Сході приблизно за 2 години до цього.
Згодом "червоною" на карті тривоги була більшість території України. В яких областях була загроза удару з неба:
- Львівській;
- Волинській;
- Тернопільській;
- Рівненській;
- Івано-Франківській;
- Закарпатській;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій;
- Житомирській;
- Київській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Полтавській;
- Чернігівській.