У Львові чули кілька вибухів під час повітряної тривоги: будьте обережні

У Львові під час повітряної тривоги в ніч на 15 травня почали чутися вибухи. Містян закликали не покидати укриття до відбою повітряної тривоги. Проте він пролунав дуже швидко після цього.

Про це повідомили в мережі жителі одразу кількох районів. Публікації щодо цього почали з'являтися в мережі після 5 години ранку.

Зауважте Росіяни все ще шукають, де показати хоч якусь перемогу: звернення Зеленського у 80 день війни

Тривога була в більшості регіонів

Відбій тривоги пролунав приблизно о 5:20. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків. Перші сигнали про початок тривоги були на Сході приблизно за 2 години до цього.

Згодом "червоною" на карті тривоги була більшість території України. В яких областях була загроза удару з неба:

Львівській;

Волинській;

Тернопільській;

Рівненській;

Івано-Франківській;

Закарпатській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Житомирській;

Київській;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Одеській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Чернігівській.

Якщо ви стали свідком влучання снаряду чи ракети, не можна знімати місце події. Публікація таких матеріалів протягом кількох годин ще може допомогти ворогу корегувати удар. Відтак це загрожує життю цивільних, рятувальників, які там працюють, або наших захисників.