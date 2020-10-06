Таксі викликали троє львів'ян 5 жовтня. Коли один з пасажирів вийшов з автівки, двоє інших пограбували таксиста. Зловмисники приставили до шиї водія ніж та змусили возити їх по львівських аптеках. Двох підозрюваних у нападі вже затримали.

23-річний водій зміг втекти від грабіжників, коли ті вийшли в аптеку. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як пограбували таксиста

Вночі 5 жовтня на вулиці Зубрівський до таксі сіли троє львів'ян. Водій розповів, що чоловікам потрібно було поїхати у селище Куликів. Коли автівка прибула на місце призначення, один з пасажирів вийшов. За словами таксиста, ймовірно, він там забирав наркотики. Двоє пасажирів, які перебували у той час в таксі, вирішили пограбувати водія. Один з них приставив ніж до шиї таксиста і зірвав золотий ланцюжок.

Пізніше до машини повернувся чоловік, який виходив. Зловмисники продовжували погрожувати водієві. Чоловіки змушували його возити їх різними аптеками Львова. Проте таксистові вдалось втекти. На перехресті вулиць Наукова – Кульпарківська усі троє чоловіків вийшли з автівки, а водій різко рушив та втік від зловмисників.

Як спіймали зловмисників

Водій зателефонував у поліцію та розповів про пограбування. У таксі поліцейські знайшли особисті речі одного з грабіжників – телефон, павербанк, блокнот та паспорт, виданий на ім'я 41-річного львів'янина. Поліцейські встановили, що чоловік, який забув свої речі в автівці, був раніше судимий.

Правоохоронці опитали таксиста. Йому показали фото людей, яких раніше судили за різні злочини. Чоловік впізнав 2 зловмисників – львів'ян 29 та 39 років. Після цього таксист написав заяву у Франківському відділі поліції. Правоохоронці поїхали шукати зловмисників і знайшли двох чоловіків у їхніх домівках. Третього зловмисника поки розшукують.

Що загрожує чоловікам за пограбування

Попередньо відомо, що слідчі оголошуватимуть зловмисникам підозру у пограбуванні за попередньою змовою. За такий злочин чоловікам загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.