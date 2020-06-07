У Львові мережі спортцентрів та фітнес-клубів заявили про намір відчинити двері для відвідувачів з 8 червня. Клуби збираються розпочати роботу, незважаючи на те, що Львівщина – серед регіонів, що не можуть послабити карантин. Рішення щодо цього на регіональному рівні мають ухвалити лише 12 червня.

Власники фітнес-клубів домовились про відкриття

У клубах заявили, що працюватимуть з дотриманням епідеміологічних обмежень, проте більшість послуг буде доступною для відвідувачів. Про це інформує Zaxid.net.

Актуально У Львові ще тиждень не послаблюватимуть карантин: причини

Власниця фітнес-клубу Forever Жанна Потапова розповіла, що про відкриття своїх закладів адміністратори фітнес-клубів домовилися ще 5 червня – після того, як стало відомо про подовження карантину на Львівщині.

Якщо вже повідкривали купу закладів, де люди ходять і один одного заражають, то чому фітнес-клуби мають бути закриті? Тому уся спортивна і фітнес-спільнота міста зібралася і вирішила не виконувати це рішення місцевої влади, а керуватися Конституцією, законом про підприємництво і тим, що уряд вирішив 1 червня,

– зазначила Потапова.

У клубах обіцяють дотримуватись рекомендацій МОЗ

Першим про відновлення роботи із понеділка заявив "Євроспорт" 5 червня – за дві години до того, як в області вирішили продовжити карантин ще на тиждень.

Ми турбуємося про вашу безпеку, тож деякі моменти у звичному режимі роботи клубу тимчасово змінені згідно з рекомендаціями МОЗ,

– проінформували на сторінці спортивної мережі.

Які обмеження встановили у "Євроспорті":

Кожен клієнт має мати персональний рушник, клубні рушники поки не видаватимуть.

Групові заняття з фітнесу – у групах до 10 осіб.

Запис на групові заняття – лише на рецепції.

Дитячі групи не працюють.

СПА-зона – закрита.

В "Євроспорті" кажуть, що забезпечені антисептиками і посилено проводять дезінфекцію інвентарю.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині

Наразі, як повідомили у МОЗ, місто Київ та чотири області ще не готові до послаблення карантинних обмежень через показник інцидентності. Серед цих регіонів – і Львівська область.

Станом на 7 червня на Львівщині зафіксовано 2 121 випадок коронавірусу, з них 69 – летальні. За добу 6 червня в області зафіксували 68 нових випадків COVID-19, двоє людей померли. Загалом в Україні коронавірусом інфікувались 26 999 осіб, 788 – померли.

Що таке показник інцидентності?Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

Позиція МОЗ щодо фітнес-клубів

З 1 червня Україна перейшла до третього етапу послаблення карантину: розпочали працювати фітнес-центри, басейни, спортзали. Проте це можливо лише за умов дотримання суворих правил і у тих регіонах, які відповідають критеріям МОЗ.

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Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів