У Львові фітнес-клуби заявили про відкриття всупереч карантинним заборонам
У Львові мережі спортцентрів та фітнес-клубів заявили про намір відчинити двері для відвідувачів з 8 червня. Клуби збираються розпочати роботу, незважаючи на те, що Львівщина – серед регіонів, що не можуть послабити карантин. Рішення щодо цього на регіональному рівні мають ухвалити лише 12 червня.
Власники фітнес-клубів домовились про відкриття
У клубах заявили, що працюватимуть з дотриманням епідеміологічних обмежень, проте більшість послуг буде доступною для відвідувачів. Про це інформує Zaxid.net.
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Власниця фітнес-клубу Forever Жанна Потапова розповіла, що про відкриття своїх закладів адміністратори фітнес-клубів домовилися ще 5 червня – після того, як стало відомо про подовження карантину на Львівщині.
Якщо вже повідкривали купу закладів, де люди ходять і один одного заражають, то чому фітнес-клуби мають бути закриті? Тому уся спортивна і фітнес-спільнота міста зібралася і вирішила не виконувати це рішення місцевої влади, а керуватися Конституцією, законом про підприємництво і тим, що уряд вирішив 1 червня,
– зазначила Потапова.
У клубах обіцяють дотримуватись рекомендацій МОЗ
Першим про відновлення роботи із понеділка заявив "Євроспорт" 5 червня – за дві години до того, як в області вирішили продовжити карантин ще на тиждень.
Ми турбуємося про вашу безпеку, тож деякі моменти у звичному режимі роботи клубу тимчасово змінені згідно з рекомендаціями МОЗ,
– проінформували на сторінці спортивної мережі.
Які обмеження встановили у "Євроспорті":
- Кожен клієнт має мати персональний рушник, клубні рушники поки не видаватимуть.
- Групові заняття з фітнесу – у групах до 10 осіб.
- Запис на групові заняття – лише на рецепції.
- Дитячі групи не працюють.
- СПА-зона – закрита.
В "Євроспорті" кажуть, що забезпечені антисептиками і посилено проводять дезінфекцію інвентарю.
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Ситуація з коронавірусом на Львівщині
Наразі, як повідомили у МОЗ, місто Київ та чотири області ще не готові до послаблення карантинних обмежень через показник інцидентності. Серед цих регіонів – і Львівська область.
Станом на 7 червня на Львівщині зафіксовано 2 121 випадок коронавірусу, з них 69 – летальні. За добу 6 червня в області зафіксували 68 нових випадків COVID-19, двоє людей померли. Загалом в Україні коронавірусом інфікувались 26 999 осіб, 788 – померли.
Що таке показник інцидентності?Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.
Позиція МОЗ щодо фітнес-клубів
З 1 червня Україна перейшла до третього етапу послаблення карантину: розпочали працювати фітнес-центри, басейни, спортзали. Проте це можливо лише за умов дотримання суворих правил і у тих регіонах, які відповідають критеріям МОЗ.
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Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів
- усім відвідувачам на вході обов'язково мають проводити термоскринінг;
- до занять не допускатимуть людей з температурою 37°C і вище;
- у приміщенні має бути 1 людина на 10 квадратних метрів;
- на вході мають бути антисептики для відвідувачів;
- працівники закладів мають бути одягнені в маски та респіратори;
- на період карантину забороняється використання багаторазових рушників;
- також не відновлюють роботу СПА-зони та зони масажу.