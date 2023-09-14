У Львові командир роти 4 батальйону Мар'яна Гоїнець та її напарник Остап Охримович врятували мешканку багатоповерхівки. Це сталося на вулиці Грінченка 13 вересня.

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Подробиці курйозного інциденту

Як згодом з'ясувалося, у квартирі кіт стрибнув на двері та зачинив жінку на балконі. Вона там перебувала понад 2 години. Вдома їй нікому було допомогти, адже чоловік в цей час перебував на роботі, а онука поїхала до села. Сусідка це побачила та викликала поліцію. Вона заявила, що ця 65-річна жінка нещодавно перенесла складну операцію, через що їй не можна хвилюватися.

Патрульні приїхали на виклик та були здивовані, що все сталося через кота-вередуна. Небайдужий чоловік відчинив свій гараж та позичив співробітникам поліції драбину. За допомогою неї Остап Охримович дістався другого поверху та потрапив до квартири через вікно, після чого відчинив балкон. Жінка подякувала правоохоронцю за визволення.

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