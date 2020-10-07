У львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ презентували фотопроєкт, що надихає. Медиків переодягнули у костюми хоробрих героїв фільмів, щоб нагадати, що саме лікарі – справжні супергерої та чарівники.

Участь у супергеройському проєкті взяли 22 медики. Про це розповіла організаторка проєкту і членкиня Опікунської Ради ОХМАТДИТу Христина Гевко у коментарі "Суспільне.Новини".

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Як виникла ідея фотопроєкту

Організаторка проєкту розповіла, що ідея у неї виникла вже давно. Гевко надихається лікарями ОХМАТДИТу, бо вони невпинно борються за здоров'я дітей.

Ми хотіли залучити лікарів та керівників кожного відділення. Також тих, хто бере участь в оновленні лікарні. Спочатку були страх та нерозуміння. Лікарі хвилювалися, адже звикли бути строгими, у формі. Вони боялися, щоб це не було насмішкою, але коли ми презентували проєкт, це був захват,

— додала організаторка.



Тепер фото лікарів прикрашатимуть відділення ОХМАТДИТу / Фото з фейсбук-сторінки Христини Гевко

Фотопроєкт продовжуватимуть

Казкові фото медиків відтепер прикрашатимуть відділення ОХМАТДИТу. За словами Гевко, проєкт продовжуватимуть, адже не всі медики лікарні взяли у ньому участь.

Таких проєктів хочемо зробити кілька. Також, щоб залучити лікарів із реанімаційного відділення. Тематика перегукуватиметься із казками, щоб лікар став відкритим та зрозумілим для діток,

— розповіла організаторка.

У ОХМАТДИТі планують зробити календар з фотографіями медиків, щоб привернути увагу до потреб лікарні.