У центрі Львова ввечері 26 вересня відбулась масова бійка зі стріляниною. Сутички виникли між групою молодих людей.

Що відомо про інцидент

Ніхто не викликав поліцію, проте правоохоронці поруч оформлювали ДТП, тож почули звуки пострілів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

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При появі правоохоронців, молодь почала розбігатись. Стрілка знайшли одразу. Ним виявився 33-річний житель Львова. Чоловік мав дозвіл на зберігання зброї. Він володів травматичним пістолетом Форт-10Р.

Поліцейські привезли до Галицького відділу поліції обидві сторони конфлікту для встановлення обставин.

Крім цього, правоохоронці оприлюднили відео інциденту, яке зняли на камери Центру безпеки міста.

Дивіться відео масової бійки у Львові: