У Львові офіційно "запалили" ялинку: фото новорічної красуні

Напередодні Дня Миколая у Львові офіційно "запалили" святкову ялинку. Розмістили красуню на традиційному місці – навпроти Оперного театру.

Ялинку місту передало підприємство "Світанок". У міській раді повідомляли, що її планували зрізати. Дерево росло на теплотрасі, тому його коріння нищило мережі, передає 24 канал.

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Економна гірлянда

Цього року висота ялинки – лише 14 метрів. Раніше встановлювали вищі дерева. Прикрасили новорічне дерево в минулорічну ілюмінацію, суттєво зменшивши кількість освітлення.



Львівська ялинка / Фото 24 каналу

Освітлення дерева споживатиме 1 кВт на годину, його вмикатимуть з 17:00 до 22:00. Це дуже мало, оскільки електрочайник споживає за 1 раз від 1,7 до 2,5 кВт, а пральна машинка – 1.8-2.3 кВт.

У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.

Особлива верхівка

Львівську красуню прикрасила особлива верхівка. Мер міста Андрій Садовий розповів, що це – стилізований протитанковий їжак, зроблений на "Львівелектротранс". Вага "прикраси№ – 1,3 кілограма, розмір – 1,2 метра.



Особлива аерхівка на ялинці / Фото Андрія Садового

Садовий нагадав, що місто не витратило жодних коштів на встановлення ялинки. Все було виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили зробити такий подарунок для дітей.

Нагадаємо, традиційного різдвяного ярмарку та святкових заходів у Львові не буде. Попри це, вже 18 грудня помилуватись ялинкою прийшло чимало людей.



У Львові запалили ялинку / Фото ТСН