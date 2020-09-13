У Львові жорстоко побили 2 чоловіків, один із них помер на місці події від заподіяних травм. Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Іншого чоловіка госпіталізували, наразі він перебуває у комі. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Львівській області.

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"До поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті будинку був ще один чоловік із численними тілесними ушкодженнями", – зазначили у повідомленні.

Слідчо-оперативна група та співробітники інших відповідних служб Шевченківського відділу поліції негайно виїхали за вказаною адресою. Правоохоронцям вдалося встановити особи загиблого та постраждалого. Згідно з інформацією, 70-річний львів'янин помер на місці, а його 64-річного товариша госпіталізували. Медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті, повідомили в ГУ Нацполіції.

Вже за декілька годин оперативники карного розшуку встановили особи причетних до скоєння злочину. Затримали 16-річного львів'янина та 18-річного мешканця Жовківського району,

– розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Незабаром суд має обрати зловмисникам запобіжний захід. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.