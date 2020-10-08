Реконструкція Фабрики повидла у Львові почнеться з жовтня 2020 року. Її перетворять на центр сучасного світового та українського мистецтва. Будівельні роботи планують завершити до кінця 2022 року.

Команда Jam Factory 29 вересня отримала від ДАБІ дозвіл на початок реконструкції Фабрики повидла на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому початок реконструкції Фабрики повидла затягнувся

Львівська міськрада погодила реконструкцію Фабрики повидла ще 29 грудня 2018 року. Майже через рік компанія, яка займається перебудовою фабрики, отримала дозвіл від міста на початок підготовчих будівельних робіт. Після 5 спроб подання документів до ДАБІ команда Jam Factory нарешті отримала схвальне рішення на початок реконструкції.



Jam Factory нарешті отримала дозвіл від ДАБІ на реконструкцію фабрики / Фото Львівської міськради

Коли почнеться реконструкція Фабрики повидла

Вже у жовтні почнеться повномасштабна реконструкція Фабрики повидла. Через тривале очікування усіх необхідних дозволів завершення реставрації та будівництва перенесли на 2022 рік.

Впродовж довгого періоду очікування дозволу від ДАБІ команда Jam Factory шукала іноземних партнерів, розширювала штат, організовувала різні культурні проєкти тощо. Колишню Фабрику повидла планують перетворити на сучасний артцентр, який відображатиме процеси в українському та міжнародному мистецтві й культурі.



Реконструкцію планують завершити до кінця 2022 року / Фото Львівської міськради

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Що буде на оновленій Фабриці повидла у Львові

На території колишньої Фабрики повидла відкриють центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center.

Jam Factory Art Center. Він працюватиме після відновлення будівель Фабрики повидла, яка розташована на перетині вулиць Богдана Хмельницького, Механічної та Новознесенської.

Частина фабрики є пам’яткою архітектури Львова, тому фасад будівлі вежі відреставрують.

Львова, тому фасад будівлі вежі відреставрують. За проєктом, у відреставрованій фабриці мають бути декілька виставкових кімнат, театр, внутрішній дворик , кафе та інші громадські приміщення.

, кафе та інші громадські приміщення. У виставковому просторі будуть рухомі стіни . У приміщенні для театральних і музичних виступів проєктанти запланували гримерки та кімнати для техніки й реквізиту.

. У приміщенні для театральних і музичних виступів проєктанти запланували гримерки та кімнати для техніки й реквізиту. Наразі Jam Factory Art Center працює в суміжних з Фабрикою повидла будівлях та партнерських майданчиках.



Фабрику повидла перетворять на артцентр / Фото Львівської міськради