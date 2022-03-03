У Львові повітряна тривога: всі в укриття
3 березня 2022 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Оповіщення ЦЗ"
У Львові оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію щодо Львова оприлюднили о 22:10 3 березня. Людей закликають бути в укритті, поки не оголошать відбій тривоги.
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У Львові повітряна тривога
Увага! Львів! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.
Людей закликаю терміново пройти в уриття через небезпеку повітряної атаки.
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