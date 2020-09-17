У Львові правоохоронці розшукували 4-річну дівчинку, поки та спокійно спала у своєму ліжку в дитячому садку. Усе через нетверезу матір, яка забула, що зранку відвела дитину в садок.

34-річна жінка помітила відсутність доньки близько обіду 17 вересня та звернулася у поліцію. Правоохоронці оголосили дитину в розшук, повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області.

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За словами матері, вона на кілька хвилин відволіклась та втратила дівчинку з поля зору, коли та каталась на самокаті. Жінка помітила відсутність дитини та спершу намагалась розшукати її самостійно, а коли це їй не вдалось – звернулась за допомогою у поліцію,

– розповіли правоохороці.

Дитина нібито зникла на вулиці Шпитальній у Львові. Однак, поліцейські знайшли її у дитячому садку. Зранку туди її привели батьки, тож весь час дитина була у садочку і нікуди не зникала.

"На момент виявлення дівчинка спала у своєму ліжечку в дитячій групі", – додали у поліції.

З матір'ю дівчинки провели профілактичну бесіду. На момент "зникнення" дитини вона була п’яна.

Що загрожує матері дитини

Поліцейські склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення за статтями про завідомо неправдивий виклик спецслужб та невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – штраф від 850 до 1700 гривень.