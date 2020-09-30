П'яна жінка 29 вересня звернулась до львівських поліцейських і розповіла, що забула свою 6-річну доньку в трамваї. Поки правоохоронці розшукували дівчинку, вона спокійно бавилась в дитсадку.

Мати дівчинки просто забула, що не забрала дівчинку з дитсадка. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львова.

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Як шукали дівчинку

Патрульні поліцейські обстежували можливі маршрути руху дівчинки. Також через камери Центру безпеки міста поліцейські перевіряли всіх пасажирів, які виходили на зупинках з трамваїв. Незважаючи на витраченні зусилля, дівчинку вони так і не знайшли. Паралельно дитину шукали через соцмережі.

Як дитину знайшли в дитсадку

У популярній групі в соцмережі поліцейські розмістили повідомлення про зникнення дівчинки. Саме там вихователька й побачила, що дитину шукають. Працівники садочка одразу зателефонували до поліції та розповіли, що дівчинку з садка не забрали. З’ясувалося, що мати дівчинки про це просто забула. Коли патрульні приїхали в дитсадок, їх там вже чекав й батько дитини.

Вихователі розповіли, що мати привела дівчинку в садочок о 10 ранку й так і не забрала. Разом з дитиною та її батьками патрульні приїхали до Галицького відділу поліції. Правоохоронці винесли на жінку постанову за завідомо неправдивий виклик спецслужб.