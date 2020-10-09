Оштрафували на 25 тисяч за 100 тисяч хабаря: суд виніс вирок львівському інженеру
Шевченківський районний суд Львова визнав винним у хабарництві інженера з охорони праці ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці" Мар’яна Боруцького. Йому присудили 25,5 тисячі гривень штрафу за отримання хабаря у 108 тисяч гривень.
68-річного посадовця затримали 19 травня під час отримання другої частини хабаря, повідомляє ZAXID.NET.
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За що інженер вимагав хабар
Боруцький вимагав 4 тисячі доларів у представника ТОВ "Львівзахідбуд". За ці гроші інженер обіцяв посприяти у видачі позитивного висновку ГУ Держпраці Львівщини щодо нещасного випадку на виробництві. Цей висновок мав би свідчити, що нещасний випадок не був пов'язаний з виробництвом на "Львівзахідбуді".
Посадовець дізнався, що фахівці ГУ Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному із львівських підприємств та вирішив скористатись становищем, щоб підзаробити,
– розповіла колишня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.
Як проходив суд над інженером-хабарником
Під час судового засідання Боруцький повністю визнав свою провину. Суддя Юрій Донченко, дослідивши всі докази, визнав посадовця винним у хабарництві та призначив 25,5 тисячі гривень штрафу. Гроші, які дали Боруцькому як хабар, вилучили та передали на користь держави.
На вирок Шевченківського суду ще можна подати апеляцію.