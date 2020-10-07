Державна архітектурно-будівельна інспекція видала дозвіл на відновлення старого трамвайного депо у Львові на вулиці Сахарова. За проєктом, на території відреставрованого депо будуть коворкінги, фудкорти та стартап-інкубатори.

Ремонтні роботи почнуть з 15 жовтня. Про це повідомив директор компанії Lem Station Михайло Лемак у коментарі ZAXID.NET.

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Як будуть реконструювати трамвайне депо на Сахарова

Реконструкцію проводитимуть у 3 етапи. Спочатку планують відремонтувати монтажні електроцехи та медпункт. Пізніше облаштують громадський простір зі сторони вулиці Героїв Майдану. На другому етапі відновлять правий та центральний ангари та відремонтують площу депо. В останню чергу відреставрують колишню компресорну станцію та облаштують парковку.



Реконструкцію депо проведуть у 3 етапи / Фото Lem Station

Що буде у реконструйованому трамвайному депо

Ми розпочинаємо з реконструкції нежитлової частини, де були розташовані монтажні електричні цехи, медпункт. Там розмістять офісні приміщення, коворкінг, мітінг-руми, старптап-інкубатори та кафе для потреб резидентів проєкту. Реконструкція першої черги триватиме близько року і передбачатиме реконструкцію будівлі А-3 та облаштування громадського простору поруч з будівлею,

– розповів Лемак.

Зараз на території старого трамвайного депо проводять різноманітні заходи. Коли розпочеться другий етап реконструкції, концерти та заходи тимчасово припинять. Заплановано, що цей етап відновлення депо триватиме до кінця 2021 року, а весь процес реконструкції займе 2 – 3 роки.



На території відреконструйованого депо буде громадський простір / Фото Lem Station

Коротко про старе трамвайне депо на Сахарова

Старе трамвайне депо хочуть перетворити на інноваційно-креативний простір.

Львівська міськрада у липні 2017 року оголосила інвестиційний конкурс на реставрацію старого трамвайного депо на перетині вулиць Сахарова та Вітовського.

Переможцем конкурсу стало ТОВ Lem Station. Власниками товариства є представники ІТ-галузі, власник готелю "Леополіс" Тарас Добрянський та представник фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest Олег Дрінь.

У січні 2020 року міськрада Львова видала містобудівні умови та обмеження на 1 чергу реконструкцію депо. Проте ДАБІ дозволила початок ремонтних робіт лише 7 жовтня.



На території депо будуть коворкінги, офіси, кафе тощо / Фото Lem Station



Реконструкцію депо почнуть 15 жовтня / Фото Lem Station