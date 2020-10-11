У Львові троє мешканців квартири отруїлися чадним газом в одному з будинків неподалік центру міста. Внаслідок отруєння на місці загинула дівчина 18-ти років.

Ще двоє людей наразі перебувають в медичних закладах у стані різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Нещасний випадок стався у квартирі на першому поверсі одного з п'ятиповерхових будинків по вулиці Олени Степанівни.

Працівники газової служби одразу перекрили подачу газу до приміщення. Відомо, що квартира обладнана газовою плитою та двофункційним котлом. Наразі фахівці встановлюють всі обставини події.

Відзначимо, що більшість помешкань у місті обладнані газовим опаленням. Лише від початку року у Львові отруїлися 90 людей. 30 з них – діти. Такі дані повідомляють в ДСНС.

Чим небезпечний чадний газ

Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і зробити це можна лише за допомогою спеціальних приладів;

Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами;

Через це людина гине як від задухи.