У Львові уламок ракети потрапив на притулок з евакуйованими дітьми
18 квітня 2022 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
У Львові осколок російської ракети потрапив на територію дитячого притулку. У ньому перебували діти без батьків, яких евакуювали з різних міст України.
На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.
Всі діти цілі. Ушкодження у притулку – мінімальні, повилітали трішки вікна у підвалі,
– розповів чиновник.
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