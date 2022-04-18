У Львові уламок ракети потрапив на притулок з евакуйованими дітьми

18 квітня 2022 , 16:04
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

У Львові осколок російської ракети потрапив на територію дитячого притулку. У ньому перебували діти без батьків, яких евакуювали з різних міст України.

На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.

Всі діти цілі. Ушкодження у притулку – мінімальні, повилітали трішки вікна у підвалі,
– розповів чиновник.

Новина доповнюється...