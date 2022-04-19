Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення у розмірі 4 мільйонів гривень. Про це повідомили 19 квітня.

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За даними слідства, жінка обійняла керівну посаду в одному з незаконно створених міністерств Криму після анексії у 2014 році. Вона працювала чиновницею аж до 2021 року.

Своїми діями вона сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України,

– мовиться в повідомленні.

У квітні 2022 року зрадницю викрили у Львові. Її справою займається СБУ.

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