У Львові викрили у держзраді чиновницю кримського міністерства
Джерело:Офіс генпрокурора
Львівська прокуратура повідомила про підозру в державній зраді жительці Криму. Вона очолювала одне із псевдоміністерств після анексії півострова.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення у розмірі 4 мільйонів гривень. Про це повідомили 19 квітня.
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За даними слідства, жінка обійняла керівну посаду в одному з незаконно створених міністерств Криму після анексії у 2014 році. Вона працювала чиновницею аж до 2021 року.
Своїми діями вона сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України,
– мовиться в повідомленні.
У квітні 2022 року зрадницю викрили у Львові. Її справою займається СБУ.