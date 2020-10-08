Не хабарник: у Львові суд виправдав начальника колонії
У Шевченківському райсуді Львова не довели, що заступник начальника Личаківської виправної колонії №30 вимагав хабар у в'язня. Якщо точніше, то посадовця підозрювали у вимаганні тисячі доларів за пом'якшення покарання для засудженого.
Суд виправдав посадовця 1 жовтня 2020 року, свідчить вирок Шевченківський райсуду. Про підозру посадовцеві повідомили слідчі СБУ ще в червні 2015 року і затримали його, а справа завершилась тільки тепер.
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У чому звинувачували заступника начальника львівської колонії
- Один з в'язнів Личаківської виправної колонії розповів, що 9 червня 2015 року посадовець вимагав у нього тисячу доларів хабаря. Це, буцімто, була оплата за сприяння в умовно-достроковому звільненні з колонії.
- В'язень розповів про вимагання хабаря своєму двоюрідному брату. Наступного дня брат прийшов до кабінету посадовця.
- Заступник начальника колонії розповів братов в'язня, що засідання комісії, яка розв'язує питання дострокового звільнення, мала відбутись 11 червня. Брат засудженого з розмови зрозумів, що "треба гроші". Він подумав, що це неправильно, і пішов у прокуратуру писати заяву про вимагання хабаря.
- Наступного дня брат в'язня знову прийшов до посадовця. Там він дізнався, що його родич успішно пройшов комісію.
- На запитання, як дати гроші, заступник начальника колонії мовчки відчинив шухляду і чоловік поклав туди тисячу доларів.
- Після цього слідчі СБУ зайшли до кабінету посадовця і затримали його.
Що стверджував заступник начальника колонії
У суді заступник начальника колонії запевняв, що він не міг жодним чином впливати на рішення комісії. Тому сенсу вимагати хабар у нього не було і жодних грошей у засудженого та його брата він не брав.
Також посадовець наполягав на тому, що не бачив, як йому поклали хабар до шухляди. Він в той момент, буцімто, повернувся до столу спиною.
Суд не повірив ув'язненому
Суд поставився критично до свідчень в'язня про хабар, тому що їх було неможливо перевірити.
Брат засудженого розповів у суді, що справді посадовець грошей не вимагав та й суми хабаря не називав. Про те, що потрібно заплатити за дострокове звільнення, він дізнався від свого ув'язненого брата.
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Що вирішив Шевченківський райсуд
- Вину заступника начальника колонії суд визнав недоведеною, а посадовця – невинним у хабарництві. Проте суд визнав його винним у зловживанні впливом.
- Все ж посадовця звільнили від відповідальності у зв'язку з закінченням терміну давності. Для нетяжкого злочину строк давності становить 5 років.
- За рішенням суду, чоловікові також повернули заставу у розмірі понад 97 тисяч гривень, яку він вносив раніше.