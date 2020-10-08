У Шевченківському райсуді Львова не довели, що заступник начальника Личаківської виправної колонії №30 вимагав хабар у в'язня. Якщо точніше, то посадовця підозрювали у вимаганні тисячі доларів за пом'якшення покарання для засудженого.

Суд виправдав посадовця 1 жовтня 2020 року, свідчить вирок Шевченківський райсуду. Про підозру посадовцеві повідомили слідчі СБУ ще в червні 2015 року і затримали його, а справа завершилась тільки тепер.

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У чому звинувачували заступника начальника львівської колонії

Один з в'язнів Личаківської виправної колонії розповів, що 9 червня 2015 року посадовець вимагав у нього тисячу доларів хабаря . Це, буцімто, була оплата за сприяння в умовно-достроковому звільненні з колонії.

. Це, буцімто, була оплата за сприяння в умовно-достроковому звільненні з колонії. В'язень розповів про вимагання хабаря своєму двоюрідному брату. Наступного дня брат прийшов до кабінету посадовця.

Заступник начальника колонії розповів братов в'язня, що засідання комісії, яка розв'язує питання дострокового звільнення, мала відбутись 11 червня. Брат засудженого з розмови зрозумів, що "треба гроші" . Він подумав, що це неправильно, і пішов у прокуратуру писати заяву про вимагання хабаря.

. Він подумав, що це неправильно, і пішов у прокуратуру писати заяву про вимагання хабаря. Наступного дня брат в'язня знову прийшов до посадовця. Там він дізнався, що його родич успішно пройшов комісію.

На запитання, як дати гроші, заступник начальника колонії мовчки відчинив шухляду і чоловік поклав туди тисячу доларів.

Після цього слідчі СБУ зайшли до кабінету посадовця і затримали його.

Що стверджував заступник начальника колонії

У суді заступник начальника колонії запевняв, що він не міг жодним чином впливати на рішення комісії. Тому сенсу вимагати хабар у нього не було і жодних грошей у засудженого та його брата він не брав.

Також посадовець наполягав на тому, що не бачив, як йому поклали хабар до шухляди. Він в той момент, буцімто, повернувся до столу спиною.

Суд не повірив ув'язненому

Суд поставився критично до свідчень в'язня про хабар, тому що їх було неможливо перевірити.

Брат засудженого розповів у суді, що справді посадовець грошей не вимагав та й суми хабаря не називав. Про те, що потрібно заплатити за дострокове звільнення, він дізнався від свого ув'язненого брата.

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