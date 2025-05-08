Львів'янина посадили за ґрати за жорстоке вбивство собаки
- 53-річного львів’янина Володимира Кравчука засудили до п’яти років ув'язнення за жорстоке поводження з твариною, після того як він забив до смерті собаку.
- Кравчук визнав свою провину в суді і висловив каяття, просячи пом'якшення покарання.
53-річному львів’янину Володимиру Кравчуку присудили ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами. У березні цьогороку чоловік забив до смерті собаку співмешканки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. Вирок виніс Шевченківський районний суд Львова.
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Чоловіка заарештували за вбивство собаки
Цьогоріч 11 березня житель Львова завдав кілька сильних ударів по голові собаці на ім'я Рижик. Він бив тварину саморобною дерев’яною битою. Від отриманих травм собака загинув.
Володимир Кравчук намагаючись приховати злочин, поклав тіло пса у дорожню сумку і хотів вивезти. Очевидцями події були сусіди, які повідомили про злочин до поліції. Правоохоронці заарештували вбивцю.
Пан Володимир під час судового засідання визнав, що вбив собаку співмешканки та розкаявся. Він додав, що просить пом'якнення покарання, адже хоче вступити до лав ЗСУ.
Володимира Кравчука суддя визнала винним у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік отримав покарання у вигляді п’яти років за ґратами. Чоловік разом з адвокатами має право подати апеляцію на вирок.
Убивство тварини: інші випадки в Україні
- У лютому чоловік у Києві скинув зі сходів у під'їзді безпритульного собаку. Ба більше, він бив його ногами, після того, як пес не зміг втекти. Від отриманих травм тварина померла. За злочин чоловік потрапив до в'язниці на 7 років.
- Інший чоловік з Києва вбив собаку свої колишньої дівчини через помсту. Жінка знайшла тіло свого улюбленця в пакеті біля смітника.
- Ще одне жахливе вбивство собаки сталося на Львівщині в лютому. Чоловік повідомив до поліції, що невідомі вбили його собаку. З'ясувалося, що злочин скоїв односелець власника. Він хотів приховати вбивство, але поліція його викрила та затримала.