Львів'янина посадили за ґрати за жорстоке вбивство собаки

53-річному львів’янину Володимиру Кравчуку присудили ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами. У березні цьогороку чоловік забив до смерті собаку співмешканки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. Вирок виніс Шевченківський районний суд Львова.

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Чоловіка заарештували за вбивство собаки

Цьогоріч 11 березня житель Львова завдав кілька сильних ударів по голові собаці на ім'я Рижик. Він бив тварину саморобною дерев’яною битою. Від отриманих травм собака загинув.

Володимир Кравчук намагаючись приховати злочин, поклав тіло пса у дорожню сумку і хотів вивезти. Очевидцями події були сусіди, які повідомили про злочин до поліції. Правоохоронці заарештували вбивцю.

Пан Володимир під час судового засідання визнав, що вбив собаку співмешканки та розкаявся. Він додав, що просить пом'якнення покарання, адже хоче вступити до лав ЗСУ.

Володимира Кравчука суддя визнала винним у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік отримав покарання у вигляді п’яти років за ґратами. Чоловік разом з адвокатами має право подати апеляцію на вирок.

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