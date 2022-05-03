Проживання в URBAN CAMP – безкоштовне. Він вже почав повноцінно працювати, повідомляє 24 канал.

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У Львові запрацював URBAN CAMP

Головна мета URBAN CAMP – розмістити людей, які переїхали з міст з активними бойовими діями, щоб вони змогли відчути захист, спокій та знову почати жити активно. Жителям кемпу пропонують:

  • допомогу дістатися до місця проживання від вокзалу;
  • ліжко з постільною білизною та рушниками;
  • триразове харчування;
  • приміщення для навчання та дистанційної роботи;
  • вуличний простір для занять спортом та перегляду кіно. Також там є можливість зробити город та бавитися з дітьми.

Дивіться відео з кемпу:

Окрім цього, в URBAN CAMP є:

  • wi-fi;
  • пральна машина;
  • місце для самостійного приготування їжі.

Щоб отримати місце в кемпі, необхідно заповнити заявку на сайті, вказати актуальний номер телефону та дочекатися дзвінка менеджера. Після цього можна заселитися за зазначеною адресою або очікувати на вільні місця у порядку живої черги.

Як Львів приймає вимушених переселенців

  • У Львові розгорнули модульне містечко із 88 будиночків на вулиці Самчука. Там вже заселилися приблизно 350 вимушено переміщених українців.
  • Також вже завершуються роботи в модульних містечках на вулиці Пулюя та у Сихівському районі. Вони повинні забезпечити тимчасовим житлом ще орієнтовно 700 людей. Після того, як потреба в будиночках зникне, модулі передадуть бригадам, які відбудовуватимуть міста на Сході України.
  • Також, за словами мера міста Андрія Садового, вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити переселенців житлом. Це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати незабаром
  • Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщину прибули та залишилися понад 450 тисяч людей. Цю кількість, підтверджують дані мобільних операторів.

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