У Львові запрацював URBAN CAMP – безкоштовний простір тимчасового житла для біженців

Українці продовжують допомагати один одному під час війни. Зокрема, у Львові команда харків'ян Street Culture та Urban Reform відкрили простір тимчасового житла для людей, які були змушені покинути свої домівки у пошуку порятунку від обстрілів російських окупантів.

Проживання в URBAN CAMP – безкоштовне. Він вже почав повноцінно працювати, повідомляє 24 канал.

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У Львові запрацював URBAN CAMP

Головна мета URBAN CAMP – розмістити людей, які переїхали з міст з активними бойовими діями, щоб вони змогли відчути захист, спокій та знову почати жити активно. Жителям кемпу пропонують:

допомогу дістатися до місця проживання від вокзалу;

ліжко з постільною білизною та рушниками;

триразове харчування;

приміщення для навчання та дистанційної роботи;

вуличний простір для занять спортом та перегляду кіно. Також там є можливість зробити город та бавитися з дітьми.

Дивіться відео з кемпу:

Окрім цього, в URBAN CAMP є:

wi-fi;

пральна машина;

місце для самостійного приготування їжі.

Щоб отримати місце в кемпі, необхідно заповнити заявку на сайті, вказати актуальний номер телефону та дочекатися дзвінка менеджера. Після цього можна заселитися за зазначеною адресою або очікувати на вільні місця у порядку живої черги.

Як Львів приймає вимушених переселенців

У Львові розгорнули модульне містечко із 88 будиночків на вулиці Самчука. Там вже заселилися приблизно 350 вимушено переміщених українців.

Також вже завершуються роботи в модульних містечках на вулиці Пулюя та у Сихівському районі. Вони повинні забезпечити тимчасовим житлом ще орієнтовно 700 людей. Після того, як потреба в будиночках зникне, модулі передадуть бригадам, які відбудовуватимуть міста на Сході України.

Також, за словами мера міста Андрія Садового, вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити переселенців житлом. Це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати незабаром

Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщину прибули та залишилися понад 450 тисяч людей. Цю кількість, підтверджують дані мобільних операторів.

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