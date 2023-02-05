У Львові затримали водія, який кермував маршруткою під наркотиками

5 лютого 2023, 16:21
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Джерело:

Патрульна поліція Львівської області

У Львові патрульні затримали водія маршрутки, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. Випадок стався 4 лютого, повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Тож вони зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія.

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Що відомо про інцидент 

Чоловік розповів, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Водію запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

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Автор: Дарина Жданович