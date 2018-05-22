Львову загрожує серйозна екологічна проблема: фото

21 травня на очисних спорудах Львова, на вулиці Пластовій 13 трапилася масштабна аварія, а саме стався прорив дамби мулових полів, через що місто опинилося в екологічній небезпеці.

Про це повідомив Дмитро Левик у Facebook-групі "Боротьба за чисту екологію. Львів Пластова 13".

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"На очисних спорудах Львова відбулась масштабна аварія, прорив дамби мулових полів. Усі нечистоти котрі виділялись з каналізації до відстійника мулу потрапили у річку Полтву і навколишні поля, а це приблизно десь 140 000 метрів кубічних нечистот. Як видно з фотографій, нашвидкоруч була збудована нова грунтова дамба, котра вже дала тріщини і через неї течуть нечистоти, довго вона не простоїть", – повідомив чоловік.

Водночас, активістка Зоряна Іванків наголосила, що потрібно негайно відреагувати на цей інцидент, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Обов'язково потрібно розпочати процес по реконструкції очисних споруд на Пластовій, 13 і захистом навколишньої території від екологічної небезпеки. Річка Полтва і Західний Буг під загрозою забруднення!

– зазначила вона.