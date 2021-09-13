Лякав покупців магазину: під Одесою затримали чоловіка з гранатою

В Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Перед цим він стояв біля магазину та лякав людей боєприпасом.

Це сталося в селі Визирка, що приблизно за 40 кілометрів від Одеси. Про затримання зловмисника повідомили 13 вересня.

Гучна подія раніше Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

Справді мав гранату

Правоохоронцям повідомили, що чоловік лякав людей біля магазину на вулиці Ново-Заградіївській. Вони одразу відправилися на це місце та затримали підозрюваного.

У нього вилучили бойову гранату Ф-1. Як зловмисник пояснив свої дії – невідомо.

Розташування вулиці, де це трапилося / Карта google

Що загрожує затриманому

Правоохоронці почали розслідувати цю подію за статтею про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 7 років в'язниці.

Схожі події в іншому регіоні

8 серпня до поліції звернулися мешканці будинку на Дніпровській вулиці в Харкові. Вони повідомили про свого сусіда, який погрожує підірвати будинок гранатою. Туди прибули правоохоронці, які евакували людей і пішли затримувати підривника. Проте зловмисник у цей момент вже спав.

9 червня правоохоронцям Харкова повідомили, що на вулиці Руслана Плоходька ходить чоловік із гранатою. Він нібито підходив до дітей і погрожував підірвати боєприпас. Туди прибули багато правоохоронців і огородили територію. Згодом вони затримали зловмисника.