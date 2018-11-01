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      Що таке лялька LOL і чому вона завоювала шалену популярність

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      Що таке лялька LOL
      Що таке лялька LOL / 24 канал

      Лялька LOL за останні місяці отримала неабияку популярність. Про неї знає кожна дитина і бажає її отримати будь-якою ціною. Це колекційні іграшки, у вигляді кулі з лялькою всередині. У колекції ляльок LOL налічується більше ста, але щоб її отримати, потрібно розпакувати шість шарів. Чому від неї шаленіють діти, де їх можна купити та скільки вони коштують – читайте в матеріалі.

      Лялька LOL – це іграшка, яка виглядає у формі кулі, упакованої в кілька шарів поліетилену. Під кожним з шарів ховається подарунок. Головним довгоочікуваним сюрпризом для дітей стає маленька лялька з великими виразними очима і цікавою зачіскою. Знімаючи шар за шаром, дитина отримує незвичайну знахідку і море вражень!

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      Шо таке лялька LOL: фотоогляд

      що таке лялька лол

      1 шар – секретне послання. Загадка передбачає відповідь, відгадка написана на стікері. Треба перевернути листочок догори ногами і прочитати, яку загадку придумав виробник.

      що таке лялька лол

      2 шар – комплект наклейок із зображенням властивостей лялечок LOL. Такими наклейками можна відзначати в листочку колекціонера тих ляльок, які вже є у колекції.

      що таке лялька лол

      3 шар – лялькова пляшечка-підвіска. Цей аксесуар допомагає поїти лялечку. Також у середині кульки передбачений спеціальний утримувач для пляшечки. Крім того, дитина зможе носити цю іграшку в якості підвіски на шиї.

      що таке лялька лол

      4 шар – це лялькове взуття. Воно може бути літнім, осіннім, весняним чи зимовим. Все залежить від того, в якому вбранні  лялька LOL.

      що таке лялька лол

      5 шар – ляльковий одяг. Одяг виконаний з м'якого пластику, легко одягається і знімається завдяки прорізам з тильного боку.

      що таке лялька лол

      6 шар – модні аксесуари.У кожній кульці вони різні. Це може бути телефон, окуляри або обруч для волосся.

      що таке лялька лол

      7 шар – довгоочікувана лялечка LOL. У дівчинки пластикове тіло і голова гумова м'яка. Висота ляльки – 9 сантиметрів .

      що таке лялька лол

      Хто придумав ляльку LOL?

      У 2017 році перед Різдвом американська компанія MGA Entertainment почала випуск іграшок LOL. Cаме цієї компанії ляльки Bratz стали дуже знаменитими.

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      Ідея помістити ляльку в кулю з шарами прийшла виробникам не випадково: вони зрозуміли, що на YouTube відео з розпакуванням різних іграшок користуються величезною популярністю.

      Також компанія не прогадала зі стратегією. Враховуючи те, що свою новинку MGA Entertainment зовсім не рекламували, іграшка одразу стала хітом продажів спочатку в США, а потім і в інших країнах.

      Де купити ляльку LOL?

      Іграшки LOL першої серії в продажі знайти практично неможливо, а ось кульки другої серії продаються в багатьох магазинах іграшок. В Україні ляльку LOL можна купити в магазині "Будинок іграшок". Моделі іграшок також представлені в інтернет-магазинах Rozetka, Prom.ua, Panama. Ціновий діапазон коливається від 159 до 3499 гривень за одну одиницю. 

      Як відрізнити підробку від оригіналу?

      1. Оригінальні ляльки LOL завжди продаються в кулях, без коробки.

      2. В оригінальній назві ляльок LOL Surprise, у підробок може бути L.Q.L Сюрпрісе.

      3. Оригінальна лялька LOL розпаковується дуже швидко, розпакувати підробку буде доволі важкувато.

      4. В оригіналі є гравіювання оригінальної назви і лого LOL Surprise, а у підробки немає

      5. Ззаді на потилиці в оригінальної іграшки є написи компанії-виробника MGA Entertainment, і на спині номерок, у підробки – немає.

      6. Заховані всередині кулі сюрпризи у вигляді наклейок переведені на українську мову, у підробки – англійська мова з помилками. 

      Лялька LOL: як відрізнити підробку кіт оригіналу – дивіться відеоогляд

       

      Теги: Новини України LifeStyle Діти
      Джерело: 24 канал
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