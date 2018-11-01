Лялька LOL за останні місяці отримала неабияку популярність. Про неї знає кожна дитина і бажає її отримати будь-якою ціною. Це колекційні іграшки, у вигляді кулі з лялькою всередині. У колекції ляльок LOL налічується більше ста, але щоб її отримати, потрібно розпакувати шість шарів. Чому від неї шаленіють діти, де їх можна купити та скільки вони коштують – читайте в матеріалі.

Лялька LOL – це іграшка, яка виглядає у формі кулі, упакованої в кілька шарів поліетилену. Під кожним з шарів ховається подарунок. Головним довгоочікуваним сюрпризом для дітей стає маленька лялька з великими виразними очима і цікавою зачіскою. Знімаючи шар за шаром, дитина отримує незвичайну знахідку і море вражень!

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Шо таке лялька LOL: фотоогляд

1 шар – секретне послання. Загадка передбачає відповідь, відгадка написана на стікері. Треба перевернути листочок догори ногами і прочитати, яку загадку придумав виробник.

2 шар – комплект наклейок із зображенням властивостей лялечок LOL. Такими наклейками можна відзначати в листочку колекціонера тих ляльок, які вже є у колекції.

3 шар – лялькова пляшечка-підвіска. Цей аксесуар допомагає поїти лялечку. Також у середині кульки передбачений спеціальний утримувач для пляшечки. Крім того, дитина зможе носити цю іграшку в якості підвіски на шиї.

4 шар – це лялькове взуття. Воно може бути літнім, осіннім, весняним чи зимовим. Все залежить від того, в якому вбранні лялька LOL.

5 шар – ляльковий одяг. Одяг виконаний з м'якого пластику, легко одягається і знімається завдяки прорізам з тильного боку.

6 шар – модні аксесуари.У кожній кульці вони різні. Це може бути телефон, окуляри або обруч для волосся.

7 шар – довгоочікувана лялечка LOL. У дівчинки пластикове тіло і голова гумова м'яка. Висота ляльки – 9 сантиметрів .

Хто придумав ляльку LOL?

У 2017 році перед Різдвом американська компанія MGA Entertainment почала випуск іграшок LOL. Cаме цієї компанії ляльки Bratz стали дуже знаменитими.

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Ідея помістити ляльку в кулю з шарами прийшла виробникам не випадково: вони зрозуміли, що на YouTube відео з розпакуванням різних іграшок користуються величезною популярністю.

Також компанія не прогадала зі стратегією. Враховуючи те, що свою новинку MGA Entertainment зовсім не рекламували, іграшка одразу стала хітом продажів спочатку в США, а потім і в інших країнах.

Де купити ляльку LOL?

Іграшки LOL першої серії в продажі знайти практично неможливо, а ось кульки другої серії продаються в багатьох магазинах іграшок. В Україні ляльку LOL можна купити в магазині "Будинок іграшок". Моделі іграшок також представлені в інтернет-магазинах Rozetka, Prom.ua, Panama. Ціновий діапазон коливається від 159 до 3499 гривень за одну одиницю.

Як відрізнити підробку від оригіналу?

1. Оригінальні ляльки LOL завжди продаються в кулях, без коробки.

2. В оригінальній назві ляльок LOL Surprise, у підробок може бути L.Q.L Сюрпрісе.

3. Оригінальна лялька LOL розпаковується дуже швидко, розпакувати підробку буде доволі важкувато.

4. В оригіналі є гравіювання оригінальної назви і лого LOL Surprise, а у підробки немає

5. Ззаді на потилиці в оригінальної іграшки є написи компанії-виробника MGA Entertainment, і на спині номерок, у підробки – немає.

6. Заховані всередині кулі сюрпризи у вигляді наклейок переведені на українську мову, у підробки – англійська мова з помилками.

Лялька LOL: як відрізнити підробку кіт оригіналу – дивіться відеоогляд