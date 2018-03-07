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Ляльок Барбі присвятили легендарним жінкам: фото

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Барбі присвятили відомим жінкам
Барбі присвятили відомим жінкам / Mattel

Американська компанія Mattel у переддень Міжнародного жіночого дня представила нову лінію ляльок Барбі, образ яких взято з видатних жінок.

Нова серія отримала назву "Жінки, які надихають". Ляльки мають такі ж риси обличчя, комплекцією і наряди, як відомі жінки, яким присвятили колекцію, зокрема, це: мексиканська художниця Фріда Кало, американка Амелія Ерхарт, яка була першою жінкою-пілотом та перелетіла Атлантичний океан, а також американська дослідниця Кетрін Джонсон.

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Також Mattel представила 14 нових ляльок у лінійці "Героїня". Серед жінок, які стали прототипами для них, – американська сноубордистка, чемпіонка Олімпійських ігор 2018 року Хлоя Кім, режисер і сценарист Петті Дженкінс, модель Ешлі Грем та інші.

Фріда Кало, художниця:

Амелія Ерхарт, пілот:

Мартіна Войцеховська, журналістка:

Елен Даррозе, відома шеф-кухар:

Ешлі Грем, модель:

Патті Дженкінс, режисер:

Кетрін Джонсон, математик і фізик NASA:

Юань Юань Тан, прима балерина:

Сара Гама, футболістка:

Лейла Підейєш, дизайнер та підприємець:

Ібтіхадж Мухаммад, чемпіонка з фехтування:

Бінді Ірвін, захисниця природи:

Гуан Сяотун, актриса та філантроп:

Хлоя Кім, чемпіонка з сноубордингу:

Габбі Дуглас, чемпіонка з гімнастики:

Ава Дюверна, кінорежисер:

Хуей Жоці, чемпіонка з волейболу:

Нікола Адамс Обе, чемпіонка з боксу:

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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