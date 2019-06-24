Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі

Весь світ тримає в полі зору Тбілісі, де з 20 червня відбуваються масштабні антиросійські протести. Близько 10 тисяч грузинів вийшли на вулиці через обурливу поведінку російського депутата у грузинському парламенті. Внаслідок сутичок між демонстрантами та поліцією постраждали 240 осіб. Розповідаємо, що пишуть про ці події світові медіа.

Антиросійські настрої в Грузії посилилися

"Протест триває біля будівлі парламенту в Тбілісі, незважаючи на багаторазове використання сльозогінного газу поліцією. Кілька мітингувальників були поранені, я побачив одного чоловіка, у якого з рота текла кров. Він сказав, що стояв поруч із входом до парламенту і в нього влучила гумова куля", – пише журналіст ВВС зсередини демонстрації.

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Цей мітинг зібрався спонтанно у відповідь на заклики з боку грузинської опозиції протестувати проти "обурливого акту": коли депутат країни-окупанта увійшов до парламенту.

Це був ляпас по обличчю недавньої грузинської історії,

– цитує агентство опозиційну депутатку Елене Хоштарія.

Деякі з мітингувальників тримали прапори ЄС і плакати з написом "Росія – окупант". Міністерство закордонних справ Росії, своєю чергою, звинувачує опозицію Грузії у спробі запобігти поліпшенню відносин.

Антиросійські настрої сильні в Грузії, на території якої напала Росія у 2008 році. Видання пояснює причини війни та зазначає – відтоді дипломатичні відносини між Росією та Грузією – розірвані.

Дивіться відео про війну між Росією та Грузією у 2008 році:

Грузія перебуває у сум'ятті

Сотні людей отримали поранення під час протестів у Тбілісі, спікер парламенту був змушений піти у відставку. Може назрівати справжня політична криза, пише Deutsche Welle.

Також видання нагадує: в останні десятиліття парламент Грузії неодноразово опинявся у центрі численних значних політичних подій. Зокрема, йдеться про Революцію троянд 2003 року, штурм парламенту у 1991 році, жорстоке придушення радянською владою мітингу за незалежність Грузії у 1989 році.

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Таким чином, пише видання, рішення дозволити російському депутату Сергію Гаврилову виступити на засіданні мало неприємні наслідки. Зрештою, Гаврилов є членом комуністичної партії і захисником російського геополітичного експансіонізму.

Грузини є запальними людьми, коли йдеться про політику. Зокрема, про позицію влади щодо Росії.

Хоча на позитивне ставлення частини населення до Росії вплинули потужна російська православна церква у Грузії, проросійські медіа та культурні організації.

Потужна еліта, що оточує президента Росії Володимира Путіна, має імперське мислення. Для них отримання культурного впливу в колишніх радянських республіках не є самоціллю. Натомість ця еліта, яка думає в широкому геополітичному плані, прагне перетворити цю культурну силу у політичні вигоди. Тому про-західні грузини не довіряють стурбованості їхньої теперішньої влади.

Відносини з Росією – "заштопорені"

The New York Times починає свій матеріал про події в Грузії з тези, що відносини між Росією та Грузією наближаються до найнижчого рівня.

Так, останні демонстрації під проводом грузинської опозиції спричинили рішення президента Росії Володимира Путіна скасувати всі рейси з Росії до Грузії, починаючи з 8 липня, щоб "вдарити по туризму в Грузії".

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Видання пише і про реакцію лідера російської опозиції Олексія Навального на таке рішення Путіна: "він знущався над обіцянкою пана Путіна захищати безпеку російських громадян, порушуючи при цьому їхні плани на відпочинок у Грузії".

Вони купували тури, пили вино і їли м'ясо на грилі, а тепер він їм каже: "Виїжджайте терміново, бо літаків не буде",

– цитує видання Навального.

Тут же NYT зазначає: більшість росіян, які відвідують Грузію, дивуються відсутності відвертої ворожнечі до них або їхньої мови, незважаючи на вторгнення російської армії в Грузію у 2008 році.

Насильство, яке російські ЗМІ представляли у вигляді несамовитої русофобії, організованої таємничими людьми, "які розмовляють англійською з американським акцентом", ще більше "заштопорило" відносини між країнами.

Мітингувальники не висунули жодних пропозицій щодо того, як повернути територію, контрольовану сепаратистами з 1990-х років, і зосередилися на закликах до дострокових виборів і відставки високопосадовців.

Грузія і Росія досі не відновили дипломатичні відносини, розірвані після війни 2008 року, але до нинішніх протестів, в яких демонстранти спалювали портрети Путіна, країни йшли на зниження напруженості.

Реакція росіян на заборону рейсів до Грузії: відео

Страшний сон для Москви

Al-Jazeera зазначає: за подіями у Грузії дуже уважно стежили з Москви. Та, звісно ж, звинувачували теперішню владу країни у антиросійських настроях.

"Основна версія полягає в тому, що все було заздалегідь заплановано з двох причин, на думку представників ​​Росії: щоб переконатися, що зв'язки між РФ і Грузією не покращаться, як це було за останні два роки, а також – боротьба за владу (в межах Грузії)".

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Також видання пише: деякі російські ЗМІ назвали протести спробою державного перевороту під керівництвом колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Останнє, що хоче Росія – це сильну антиросійську владу в Грузії. Тому, якщо переворот, який вони описують, матиме успіх, зв'язки з Росією будуть погіршуватися, а шанси Грузії стати членом НАТО – зростати. Саме цього дуже боїться Росія,

– підсумовує видання.

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що Москва була обурена діями "радикальних грузинських політсил".

Антиросійські протести у Грузії: відео

Для парламенту Грузії один росіянин – це забагато

Foreign Policy матеріал починає з пояснення безпосередньої причини протестів: спікер грузинського парламенту пішов у відставку після мітингів, спричинених тим, що російський депутат сидів у його місці.

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Протягом декількох років правляча партія "Грузинська мрія" прагнула пройти тонку грань між затишним популярним ентузіазмом до Заходу і заспокоєнням сусідньої Росії, яка окупувала частину території країни. Але зараз російський депутат чітко перетнув цю лінію.

Уряд двічі зробив собі гірше: спочатку – дозволивши цьому російському хлопцю сидіти на стільці спікера – що викликало протест, а потім – розігнавши натовп,

– говорить експерт видання.

Останнє саме й спровокувало другу хвилю протесту: люди, які у першій акції участі не брали, вийшли на вулиці через насилля щодо активістів.

Що стало причиною протестів у Тбілісі?Грузинів обурила поведінка депутата Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергія Гаврилова, який 20 червня сів на місце спікера грузинського парламенту і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.



Спочатку мітингувальники вимагали від росіян вибачень, однак згодом стали наполягати на відставці очільника парламенту Іраклія Кобахідзе (він виконав вимогу), очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



Під час сутичок протестувальників з поліцією постраждали близько 240 осіб, серед яких – журналісти та 80 правоохоронців.