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Ляпіна: Уніфікація тарифів на порожняк не має приховано збільшувати витрати вантажовідправників

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Ксенія Ляпіна
Ксенія Ляпіна / economics.unian.us

УЗ повинна представити "справедливий" підхід щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

Уніфікація тарифів на порожні вагони не повинна привести до прихованого збільшення фінансового навантаження на вантажовідправників. Про це повідомила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, пишуть "Коментарі".

Мета уніфікації, яка була заявлена "Укрзалізницею" зрозуміла, і цю мету ми поважаємо. Вони хочуть спростити своє адміністрування, щоб у них не було класів, а був один підхід, один тариф, і, виходячи з цього тарифу, вони вже могли б розраховувати і виставляти рахунки клієнтам, 
– сказала вона.

За її словами, проти такої пропозиції ні бізнес, ні вони не заперечують, бізнес лише вказав на те, що під "маркою" уніфікації, насправді йде суттєве збільшення тарифів. "Залізниця визнала, що це приховане збільшення на 2,5 млрд грн, і дискусія йде – наскільки. Бізнес вважає, що це збільшення на 5,4 млрд грн", – сказала Ляпіна.

Ляпіна вважає, що "Укрзалізниця" зобов'язана представити більш "справедливий" підхід щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

"Ми вважаємо, що тут повинен бути якийсь інший підхід. Уніфікація повинна бути, але вона повинна бути проведена без того, щоб навантаження збільшувалася на мільярди. Ви хочете усереднити тариф – усереднюйте, тільки правильно. У разі, якщо 90% вагонів у вас були за низькими тарифами і 10% за високими, ви додаєте цей тариф арифметично і ділите навпіл, то отримаєте на 90% суттєве збільшення і на 10% – деяке зменшення. Але це неправильне усереднення, математично неправильний підхід", – зазначила глава регуляторної служби.

Також вона нагадала, що після торішнього підняття тарифів на вантажні перевезення на 15%, фінансове навантаження на вантажовідправників через дерегуляції вагонної складової зросли на 50%.

"Вони говорять, що підвищили тільки на 15%, тільки в результаті дерегуляції вагонної складової, власне вартість для перевізника зросла в рази. Тепер вона встановлюється "Укрзалізницею" без регулювання, без узгодження. А виросла в кілька разів тому, що відразу зросла вартість і приватного вагонного парку. Тобто реально відбулося підвищення майже на 50% загальної вартості", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні 2018 року "Укрзалізниця" подала на узгодження в Мінінфраструктури проект про уніфікацію тарифів на перевезення різних вантажів, мова йде про зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників.

Такі ініціативи "Укрзалізниці" приведуть до прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 25%.

Глава Федерації металургів України Сергій Біленький відзначав, що підвищення вантажних тарифів у 2017 році обійшлося бізнесу в 6,5 млрд грн додаткових витрат в рік.

Також раніше повідомлялося, що минулого місяця керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються для перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Вони наголошували на тому, що запропонована уніфікація тарифів призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік. У той же час, глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна також висловилася про непідтримку наказу Мінінфраструктури в існуючому вигляді.

Теги: Гроші Фінанси Володимир Гройсман Укрзалізниця металургія Тарифи Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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