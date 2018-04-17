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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ляшка викликають на допит в суд у справі про держзраду

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Олег Ляшко
Олег Ляшко / РБК-Україна

Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка допитають у Старобільському районному суді Луганської області, де проходить слухання справи колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Допит Ляшка запланований на 18 квітня, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-служба Генпрокуратури.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню й діяльності угруповання "ЛНР"; державній зраді.

Теги: Новини політики Новини України Олег Ляшко Олександр Єфремов ГПУ
Джерело: 24 Канал
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