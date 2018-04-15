Ляшка "застукали" поряд з великою кількістю алкоголю у Києві

Неділю, 15 квітня, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вирішив провести у столиці України Києві – зокрема, в одному із супермаркетів, де політик вирішив здійснити деякі покупки.

Відповідну світлину з магазину опублікував ресурс "Обозреватель", і що примітно, фото було зроблено у відділі алкоголю.

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Ляшка з дружиною Росітою Сайранен помітили в одному із супермаркетів Києва

Зауважимо, що головний "радикал" України здійснював покупки разом зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен, а вищезазначений супермаркет розташовується на вулиці Мечникова у Печерському районі Києва.

“Я здивувався, коли побачив Олега Ляшка в магазині без охорони, він ходив між рядами та радився з дружиною, що покласти до кошика. Загалом, пара справляла враження звичайної української сім’ї, які на вихідних родиною купують продукти на тиждень”, – розповів у коментарі "Інформатору" один із очевидців виходу політика "в народ".

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Ляшко з дружиною провів вихідний у Києві

Водночас, як підкреслюється у матеріалі, інші свідки нічого вишуканого в кошику Ляшка не помітили.

Додамо, що "Обозреватель" виклав також знімки, як пара прогулюється Києвом перед походом до супермаркету.



Ляшко вирішив вийти "в народ"

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що найближчим часом Олег Ляшко одружиться, а обраницею його стала цивільна дружина «радикала» Росіта Сайранен. До слова, пара є знайомою вже 20 років, однак раніше лише жила у цивільному шлюбі.