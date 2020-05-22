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"Ляшко балотуватиметься на мера Києва": що про це каже сам лікар

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Ляшко заперечив, що балотуватиметься у мери Києва
Ляшко заперечив, що балотуватиметься у мери Києва / фото з його фейсбуку

У ЗМІ з'явилася інформація, буцімто головний санітарний лікар України Віктор Ляшко може балотуватися на пост мера Києва. Сам Ляшко вже прокоментував таку інформацію та порадив не вірити чуткам.

Про те, що Ляшко буцімто збирається іти в політику, повідомляло видання "РБК-Україна" з посиланням на нібито власні проінформовані джерела.

Варто знати Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів

Ба більше, видання писало, що головний санлікар не просто балотуватиметься у столиці, а й робитиме це, представляючи партію "Слуга народу".

Втім поки у президентській партії офіційно не називають кандидатів, але говорять про необхідність провести праймеріз. У керівництві "Слуги народу" обіцяли, що партія назве своїх кандидатів на виборах найближчим часом.

Чому висунення Ляшка було б логічним?Наразі на виборах мера Києва є лише один сильний кандидат – чинний міський голова Віталій Кличко. За час карантину він ще більше зміцнив власну підтримку. У "Слузі народу" шукають сильного кандидата, який зміг би його побороти.

Втім поки все не виходить – Микола Тищенко "зашкварився" з рестораном "Велюр", а Олександра Ткаченка не надто підтримують Кияни. Є навіть ідея висунути Дмитра Разумкова, але той не хоче йти з парламенту.

Напротивагу цим кандидатам є вдалий варіант Віктора Ляшка – головний санітарний лікар, який не причетний до жодного скандалу, та має вищу електоральну підтримку, ніж, наприклад, Максим Степанов, заступником якого у МОЗі він є. Втім є питання до того, що, можливо, сам лікар не захоче іти в політику.

Що про це каже сам Ляшко

У коментарі порталу "Pavlovsky News" Віктор Ляшко особисто спростував версію про своє балотування у мери.

Уже була інформація, що я двічі на міністра йшов. Не вірте чуткам – слідкуйте за офіційною інформацією,
– сказав з посмішкою Ляшко.

Коментар Ляшка про вибори мера Києва: дивіться відео

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Києва Місцеві вибори 2020 Віктор Ляшко Слуга народу Новини України Новини політики
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