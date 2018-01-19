Ляшко ледь не залишився без плавок, а Кива загарчав: як українські політики пірнали на Водохреще

19 січня православні та греко-католики в Україні відзначають Водохреще. Однією із яскравих традицій цього свята є пірнання в ополонку – за віруваннями, увесь наступний рік людина, яка здійснила такий обряд, буде здоровою та щасливою. Українські політики також не залишились осторонь традиційних святкувань.

Так, мер Києва Віталій Кличко пірнав не один, а разом із очільниками столичних районів, заступниками голови КМДА та деякими депутатами Верховної Ради. Таке купання політиків відбулося у парку "Наталка" на Оболоні.

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Віталій Кличко пірнав у ополонку разом зі своєю командою з КМДА

Зауважимо, що не обійшлося без жартів – міський голова столиці, зокрема, зазначав, що що наступного року ті, хто погано працюватиме, можуть випірнули не одразу.



Чоловіки не лише оздоровлювалися, а й жартували

Як Кличко пірнав у ополонку: відео

Оздоровлювався у цей день і опальний народний обранець Олег Барна, щоправда робив це також не один, а у компанії свого колеги Дмитра Лубінця.

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Крім того, приймав "холодні ванни" у своєму традиційному брутальному стилі (цього разу було гарчання – "24") і лідер Соцпартії Ілля Кива.

Кива прогарчався, коли пірнув у ополонку: відео

Світлину з хрещенських купань опублікував і колишній посадовець та нині парламентар Віктор Балога.

Серед сміливців можна було побачити також багато жінок – однією із таких виявилася депутат Кам’янської міської ради Юлія Поливода.

Звичайно ж, не відстав від своїх колег і головний "радикал" України Олег Ляшко. Зауважимо, що політик перед пірнанням перехрестився, а вже безпросередньо під час цього процесу ледь не загубив плавки.

Ляшко пірнув у ополонку: відео

"Сам не купався через стан здоров’я але Лідера та майже всю фракцію загнав у купіль". - прокоментував це інший член "Радикальної партії" Ігор Мосійчук".

Пірнав у воду і нардеп від БПП Сергій Каплін.

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Також підтримав свого колегу ще один представник пропрезидентської фракції Олексій Гончаренко.

Член ради Національного банку Василь Фурман своєю чергою зауважив, що людей біля Дніпра було настільки багато, як у спекотний літній день.

Не знехтували традицією і співробітники посольства США в Україні.

Посольство США купається у Дніпрі: відео

Був там і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.