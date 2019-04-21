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      Ляшко вирішив не голосувати у другому турі виборів президента

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      Ляшко проігнорував голосування у другому турі виборів президента
      Ляшко проігнорував голосування у другому турі виборів президента / Фото з відкритих джерел

      Екс-кандидат у президенти, нардеп Олег Ляшко вирішив не йти на виборчу дільницю голосувати у другому турі виборів. Замість цього політик пішов до церкви.

      Вранці 21 квітня Ляшко прийшов до Володимирського собору в Києві на свято Вербної неділі. На запитання представників руху ЧЕСНО, чи піде нардеп голосувати, він відповів негативно.

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      "Ні, я в храм. Сьогодні велике свято. Давайте не про вибори, будь ласка. Дайте відпочити хоч хвилину", – сказав Ляшко.

      Ляшко брав участь у першому турі виборів президента 31 березня, проте набрав замало голосів і до другого туру не потрапив. Натомість у першому турі політик відзначився тим, що після голосування опублікував фото свого бюлетеня з позначкою у соцмережі. Те ж саме зробив однопартієць Ляшка Ігор Мосійчук.

      Правоохоронці склали адміністративний протокол на Ляшка та Мосійчука за демонстрацію бюлетеня. Тепер вони мають з’явитися до суду для розгляду цього порушення виборчого законодавства.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 День виборів Олег Ляшко
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