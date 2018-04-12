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Ляшку повідомлять про підозру у скоєнні злочину, – ЗМІ

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Ляшку можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину
Ляшку можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину / Фото з вільних мереж

У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі та Національному антикорупційному бюро заявили про велику ймовірність того, що лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку буде повідомлено про підозру у зв'язку з виграшами в лотерею.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на джерела в антикорупційних органах.

"Імовірність підозри Ляшку дуже велика по лотереї", – сказало одне з джерел.

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За словами співрозмовника видання, антикорупційні органи активізували досудове розслідування у справі і найближчим часом відбуватимуться активні слідчі дії.

Джерело також повідомило, що розслідування ведеться кілька місяців по частині 4 статті 368 Кримінального кодексу "Одержання неправомірної вигоди".

Згідно з реєстром судових рішень, Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тисячі гривень і 134 тисячі гривень 24 жовтня 2017 року, але, згідно з листом "Української національної лотереї", протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано.

Зазначимо, що згідно з декларацією Олега Ляшка за 2017 рік, він отримав виграші не в "Українській національній лотереї", а – "Фаворит спорт".

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Радикальна партія НАБУ САП Хабар
Джерело: 24 Канал
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