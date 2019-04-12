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      Ляшку виписали адмінпротокол через демонстрацію бюлетеня, – Аваков

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      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / фото з відкритих джерел

      Лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію виборчого бюлетеня. У день першого туру президентських виборів він, проголосувавши, показав журналістам свій бюлетень і вже тоді вкинув його в урну.

      31 березня відзначилися також однопартійці Ляшка: "радикали" публікували знімки бюлетенів із позначками на своїх сторінках у соцмережах. Так, правоохоронці вже склали адміністративний протокол на нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука. Він має з’явитися до суду для розгляду цього порушення виборчого законодавства.

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      Зараз більш, ніж 170 людей таких, які отримують вже протоколи. Сподіваюся, що суд ці протоколи підтвердить і це буде доброю превенцією... Адміністративний протокол Ляшку вже виписаний,
      – розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      За його словами, понад 300 кримінальних проваджень були зареєстровані за 3 місяці передвиборчої компанії та у день голосування.


      Ляшко демонстрував бюлетень журналістам 31 березня

      "У рамках цих справ у нас 24 підозри вже пред'явлені і 8 справ – в судах. Більше 500 адміністративних протоколів, в тому числі багатьом народним депутатам, двом головам обласних державних адміністрацій, мерам міст за публічну агітацію на виборчих дільницях", – додав міністр.

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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Олег Ляшко Радикальна партія Порушення на виборах Судді Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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