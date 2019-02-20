Любити Польщу і Україну – це як любити свою маму і закохатись у дівчину, – Туск

Голова Європейської ради Дональд Туск у середу, 20 лютого, відвідав Львів. Він виступив із промовою у Львівському національному університеті імені Івана Франка та отримав звання доктора Honoris Causa.

Дональд Туск почав свою промову із заяви, що він є польським патріотом і одночасно рішучим європейцем, пише Zaxid.net.

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Він зазначив, що не бачить жодного конфлікту у тому, що він є польським патріотом і дуже любить Україну.

Любити Польщу і Україну – це як любити свою маму і закохатись у дівчину,

– відзначив політик.

Він закликав до єднання України та Польщі, цитуючи Папу Івана Павла ІІ.

Нема сьогодні країни, яка більше ніж Польща цінує роль незалежної України у Європі і підтримує її проєвропейські прагнення,

– додав Туск.

Напередодні у Верховній Раді відбулося спеціальне засідання, під час якого з потужною промовою виступив Президент Європейської ради Дональд Туск. Він наголосив, що українці вистояли у найважчий для своєї країни момент в історії та рішучо протистоять ворожості Кремля.