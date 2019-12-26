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      Люблю тебе і чекатиму на тебе, – у ЄС написали листа Великобританії

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      ЄС написали Великій Британії зворушливого листа / theguardian.com

      Заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс запевнив, що чекатиме повернення Великої Британії до складу Європейського Союзу. Він написав зворушливе звернення, назвавши його "Мій любовний лист до Британії".

      Тіммерманс пригадав, що коли Велика Британія приєдналася до ЄС, йому було 12 років – він саме вивчав англійську мову у британській школі у Римі. Повний текст листа політик опублікував у виданні The Guardian.

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      Він висловив свої почуття любові до Великобританії і розчарування щодо бажання країни вийти з ЄС. А також запевнив, що чекатиме її повернення.

      Я добре знаю, яка ти є, і я люблю тебе. За те, ким ти є, і що ти мені дала. Я наче старий коханець. Я знаю твої сильні і слабкі сторони... Ти вирішила піти. Це свого часу розбило мені серце, але я поважаю твоє рішення. Сумно, що через три роки член нашої сім'ї хоче розірвати наші родинні зв’язки. Але в той же час я знаходжу розраду в тому, що ці узи ніколи не можуть бути остаточно розірвані. Ми нікуди не подінемося один від одного, і ти завжди зможеш повернутися,
      – написав Тіммерманс.

      Що відомо про Brexit? 23 червня 2016 року у Великій Британії провели референдум щодо подальшого членства країни у ЄС. Тоді 51,9% громадян підтримали ідею Brexit. Попередньо вихід країни з ЄС запланували на 29 березня 2019. Однак після трьох провальних голосуваннь, ухвалення рішення перенесли на 31 жовтня.

      19 жовтня майже півмільйона британців виступили із протестами проти Brexit. Проте рішення не ухвалили й 31 жовтня.

      12 грудня на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Саме він й ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу. Джонсон пообіцяв, що у разі перемоги планує закінчити вихід Великобританії з ЄС до 1 січня 2020 року.

      20 грудня Палата громад врешті ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу із ЄС.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Brexit Велика Британія Європа Європарламент Європейська комісія
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